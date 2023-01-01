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Выходной день Ферриса Бьюллера Выходной день Ферриса Бьюллера
Киноафиша Фильмы Выходной день Ферриса Бьюллера Выходной день Ферриса Бьюллера, 1986: актеры и роли
Ferris Bueller's Day Off Выходной день Ферриса Бьюллера 1986 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Выходной день Ферриса Бьюллера, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Алан Рак Алан Рак Alan Ruck Миа Сара Mia Sara Джеффри Джонс Jeffrey Jones Дженнифер Грей Дженнифер Грей Jennifer Grey Синди Пикетт Cindy Pickett Лаймен Уорд Lyman Ward
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