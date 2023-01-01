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Сказка про ёлочку Сказка про ёлочку
Киноафиша Фильмы Сказка про ёлочку Сказка про ёлочку, 2011: актеры и роли
Сказка про ёлочку 2011 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Сказка про ёлочку, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мария Муат
В ролях
Мадлен Джабраилова Мадлен Джабраилова Сергей Пускепалис Сергей Пускепалис Sergei Puskepalis Марина Зубанова Роза Шмуклер
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