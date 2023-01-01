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Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1958: актеры и роли
Skazka o Malchishe-Kibalchishe
Сказка о Мальчише-Кибальчише
1958 / СССР
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1958: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Валентина Сперантова
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Алексей Консовский
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