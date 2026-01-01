Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Слишком крут для неудачи Награды и номинации фильма Слишком крут для неудачи

Награды и номинации фильма Слишком крут для неудачи 2011

Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
В кадре ни снежинки, но тепло в душе: этот фильм я включаю всегда, если встречаю Новый год в одиночестве – моя прививка от хандры
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше