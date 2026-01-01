Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Слишком крут для неудачи
Награды и номинации фильма Слишком крут для неудачи
Награды и номинации фильма Слишком крут для неудачи 2011
Золотой глобус 2012
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
