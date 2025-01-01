Не грустим! Безбашенный Денджи вернется — но не скоро: вот когда выйдет 2 сезон «Человека-бензопилы» и почему его тормознула полнометражка

Забудьте все, что было в 1 сезоне: в «Далеком городе» появится герой, способный изменить Садакат

Никаких Коржика, Карамельки и Компота: узнали, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом и сильно удивились

Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство)

Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада

Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли