Ничья, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ничья»
Полнометражный дебют Лены Ланских «Ничья» — хит ведущих международных кинофестивалей, удостоенный наград в Венеции и Сан-Себастьяне. В России картина участвовала в основном конкурсе «Кинотавра», получив положительные отзывы прессы.
Режиссер и сценарист исследует тяжелую жизнь женщин, в лучших традициях Алексея Балабанова гиперболизировав болевые точки общества. Производством занималась культовая студия «СТВ», ранее подарившая нам классические ленты «Брат», «Война» и «Груз 200».
Фильм Ланских сравнивают с выдающимися европейскими авторами, работающими в жанре социальной драмы. «Дарденновская история в декорациях сигаревской России», — именно так характеризуют работу Ланских отечественные критики.
Яркая актерская игра Анастасии Струковой, для которой «Ничья» стала первым опытом в кино. Восходящая звезда органична в образе 14-летней Вики из уральской провинции, после незапланированного рождения ребенка столкнувшейся с нищетой и косыми взглядами.
«Ничья» — фильм-нарыв, который зрители оценят за прямоту.
Это не первая работа режиссера Лены Ланских. Ее первый полнометражный фильм получил приз за «Лучшую режиссуру» на кинофестивале «Киношок».
До этого она также была отмечена на кинофестивале «Меридианы Тихого» за свой короткометражный фильм «Восьмой вид».
Рабочим названием картины было «Молочная девочка».
Для актрисы Анастасии Струковой это дебютная роль в кино.
Актриса Ольга Малахова известна благодаря своим ролям в проектах «Шорох», «Мосгаз», а также «Познавая белый свет».
Съемки фильма проходили с сентября по ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге.
Сергей Сельянов, известный благодаря своей работе над фильмом «Брат», выступил продюсером фильма.
Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Кинотавр».
Картина вошла в конкурс кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
14-летняя Вика живёт в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А ещё у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать.