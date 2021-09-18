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Ничья Ничья
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Ничья, 2021

2021 / Россия
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Драма о школьнице, скрывающей своего ребенка
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Ничья»

Полнометражный дебют Лены Ланских «Ничья» — хит ведущих международных кинофестивалей, удостоенный наград в Венеции и Сан-Себастьяне. В России картина участвовала в основном конкурсе «Кинотавра», получив положительные отзывы прессы.

Режиссер и сценарист исследует тяжелую жизнь женщин, в лучших традициях Алексея Балабанова гиперболизировав болевые точки общества. Производством занималась культовая студия «СТВ», ранее подарившая нам классические ленты «Брат», «Война» и «Груз 200».

Фильм Ланских сравнивают с выдающимися европейскими авторами, работающими в жанре социальной драмы. «Дарденновская история в декорациях сигаревской России», — именно так характеризуют работу Ланских отечественные критики.

Яркая актерская игра Анастасии Струковой, для которой «Ничья» стала первым опытом в кино. Восходящая звезда органична в образе 14-летней Вики из уральской провинции, после незапланированного рождения ребенка столкнувшейся с нищетой и косыми взглядами.

«Ничья» — фильм-нарыв, который зрители оценят за прямоту.

Это не первая работа режиссера Лены Ланских. Ее первый полнометражный фильм получил приз за «Лучшую режиссуру» на кинофестивале «Киношок».
До этого она также была отмечена на кинофестивале «Меридианы Тихого» за свой короткометражный фильм «Восьмой вид».
Рабочим названием картины было «Молочная девочка».

Для актрисы Анастасии Струковой это дебютная роль в кино.

Актриса Ольга Малахова известна благодаря своим ролям в проектах «Шорох», «Мосгаз», а также «Познавая белый свет».

Съемки фильма проходили с сентября по ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге.

Сергей Сельянов, известный благодаря своей работе над фильмом «Брат», выступил продюсером фильма.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Кинотавр».

Картина вошла в конкурс кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

14-летняя Вика живёт в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А ещё у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать.

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера в мире 18 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Лена Ланских
Лена Ланских
В ролях
Анастасия Струкова
Анастасия Струкова
Ольга Малахова
Ольга Малахова
Иван Ивашов
Иван Ивашов
Владимир Шабельников
Владимир Шабельников
Татьяна Воротникова
Татьяна Воротникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ничья 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Ничья» – в прямом смысле кино фестивальное. Продюсеры картины честно говорят: без нужного шума на «Кинотавре» и в Сан-Себастьяне на этот фильм едва ли обратит внимание большое число зрителей. Хотя тут говорить о зрительском интересе в принципе сложно. Сам синопсис обещает моральное испытание. И добровольно на такое пойдут лишь те, кто следит за актуальным, молодым российским кинематографом. «Ничья» расскажет о 14-летней Вике, которая живет в…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
День, когда закончилось лето: завершение дневников «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Делимся впечатлениями от новых сериальных проектов и завершаем обзор основных конкурсантов.
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27 сентября 2021 12:17
Главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне завоевала румынская драма «Голубая луна» Также в рамках мероприятия была отмечена картина российского режиссера Лены Ланских «Ничья».
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27 сентября 2021 12:14
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