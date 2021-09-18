Ничья, 2021

Это не первая работа режиссера Лены Ланских. Ее первый полнометражный фильм получил приз за «Лучшую режиссуру» на кинофестивале «Киношок».

До этого она также была отмечена на кинофестивале «Меридианы Тихого» за свой короткометражный фильм «Восьмой вид».

Рабочим названием картины было «Молочная девочка».

Для актрисы Анастасии Струковой это дебютная роль в кино.

Актриса Ольга Малахова известна благодаря своим ролям в проектах «Шорох», «Мосгаз», а также «Познавая белый свет».

Съемки фильма проходили с сентября по ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге.

Сергей Сельянов, известный благодаря своей работе над фильмом «Брат», выступил продюсером фильма.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Кинотавр».

Картина вошла в конкурс кинофестиваля в Сан-Себастьяне.