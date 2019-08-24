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Вдовий маяк Вдовий маяк
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Widow's Point

Вдовий маяк, 2019

2019 / США
3.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Мистический триллер о проклятом маяке с привидениями
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Причины посмотреть Факты О фильме

Популярный писатель Томас Ливингстон отправляется на Вдовий мыс, где встречается с духами умерших людей. Крэйг Шеффер в мистическом хорроре по мотивам известного романа братьев Чизмар.

Автор нескольких бестселлеров переживает кризис идей. Чтобы поправить материальное положение, ему срочно требуется сюжет для книги. В охоте за сенсацией исследователь паранормальной активности приезжает в Бухту Харпера. Местечко под названием Вдовий мыс основано в 1936 году и получило название в честь жён моряков, погибших при кораблекрушении. Об этих краях сложено немало городских легенд. Поводом для суеверий послужила череда загадочных самоубийств местных жителей. С тех пор даже самые смелые туристы предпочитают обходить проклятый маяк стороной. Но Томас Ливингстон — не из тех, кто верит в призраков. Он использует жуткие истории ради создания книг, но сам относится к сверхъестественному скептически.

Несмотря на предостережение местного шерифа, авантюрист берётся за исследование. Прибыв на место, писатель заселяется в старинный особняк, расположенный близ маяка. Ливингстон рассчитывает провести в Бухте Харпера все выходные. Согласно плану, он не покинет здание вплоть до окончания эксперимента. Томас уверен, что напишет самую страшную книгу в карьере. Но ему и в голову не могло прийти, что в этих краях действительно поселилось Зло. Отыскав дневник мертвой девочки Делани Коллинз, мужчина погружается в чтение. Из записей выясняется, что дом населен привидениями. События, описанные в рукописи, начинают происходить наяву.

 

Роман ужасов «Вдовий мыс» Билли и Ричарда Чизмар, который лёг в основу фильма, был выпущен в 2020 году. В России книга издана независимым проектом «Полтергейст Пресс».

— Ричард Чизмар выступил в качестве исполнительного продюсера экранизации.

Режиссёр Грег Ламберсон также написал сценарий и занял пост сопродюсера.

Для исполнителя главной роли Крэйга Шеффера это далеко не первый опыт работы в жанре ужасов. Прежде актер снимался в хоррорах: «Восставший из ада 5: Преисподняя» (2000), «Ритуал» (2001), «Дракула 2: Вознесение» (2002), «Пока ее не было» (2007).

Цифровой релиз «Вдовьего маяка» состоялся 1 сентября 2020 года в США и Канаде.

Кинокартина Грега Ламберсона демонстрировалась на Shawna Shea Film Festival и получила награды в категориях «Фильм ужасов года» и «Лучший актёр», а также участвовала в Crimson Screen Horror, где Крэйг Шеффер вновь был удостоен премии. На фестивалях LUSCA Caribbean International Fantastic и Twin Tiers International «Вдовий маяк» получил приз зрительских симпатий.

По словам режиссёра-постановщика, проект задумывался как старинная сказка о доме с привидениями. Источником вдохновения послужили классические американские ленты «Призрак дома на холме» (1963) и «Невинные» (1961).

Крэйг Шеффер был единоличным кандидатом на роль Томаса Ливингстона. Сценарий писался исключительно под его типаж. По мнению Грега Ламберсона, «Вдовий маяк» — театр одного актера.

— Роль умершей девочки Делани Коллинз из флэшбеков Томаса сыграла дочь режиссёра Каелин Ламберсон.  

Чтобы привлечь внимание публики к своей новой книге, писатель проводит выходные на маяке с привидениями, где и становится мишенью сверхъестественных сил.

3.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 декабря 2020
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 24 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Грег Ламберсон
Грег Ламберсон
В ролях
Крэйг Шеффер
Крэйг Шеффер
КейтЛинн Ньюберри
КейтЛинн Ньюберри
Доминик Люонго
Доминик Люонго
Каелин Ламберсон
Каелин Ламберсон
Джон Ренна
Джон Ренна
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вдовий маяк 4 постера
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Томас Ливингстон (Крэйг Шеффер) – известный писатель-разоблачитель мифов. Он ищет вдохновение для своей новой книги, поэтому соглашается на эксперимент. Он проведёт уикенд на печально известном маяке в заливе Харперс. Изначально Томас не особо переживает по поводу страшных событий, происходивших на маяке в прошлые годы. Но с каждым часом потустороннее всё больше и больше начинает проявлять себя. Маяки по умолчанию являются местом мистическим, одновременно пугающим и романтическим. Этот…
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11 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Одержимая
Одержимая
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Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
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