Вдовий маяк, 2019

— Роман ужасов «Вдовий мыс» Билли и Ричарда Чизмар, который лёг в основу фильма, был выпущен в 2020 году. В России книга издана независимым проектом «Полтергейст Пресс».

— Ричард Чизмар выступил в качестве исполнительного продюсера экранизации.

— Режиссёр Грег Ламберсон также написал сценарий и занял пост сопродюсера.

— Для исполнителя главной роли Крэйга Шеффера это далеко не первый опыт работы в жанре ужасов. Прежде актер снимался в хоррорах: «Восставший из ада 5: Преисподняя» (2000), «Ритуал» (2001), «Дракула 2: Вознесение» (2002), «Пока ее не было» (2007).

— Цифровой релиз «Вдовьего маяка» состоялся 1 сентября 2020 года в США и Канаде.

— Кинокартина Грега Ламберсона демонстрировалась на Shawna Shea Film Festival и получила награды в категориях «Фильм ужасов года» и «Лучший актёр», а также участвовала в Crimson Screen Horror, где Крэйг Шеффер вновь был удостоен премии. На фестивалях LUSCA Caribbean International Fantastic и Twin Tiers International «Вдовий маяк» получил приз зрительских симпатий.

— По словам режиссёра-постановщика, проект задумывался как старинная сказка о доме с привидениями. Источником вдохновения послужили классические американские ленты «Призрак дома на холме» (1963) и «Невинные» (1961).

— Крэйг Шеффер был единоличным кандидатом на роль Томаса Ливингстона. Сценарий писался исключительно под его типаж. По мнению Грега Ламберсона, «Вдовий маяк» — театр одного актера.

— Роль умершей девочки Делани Коллинз из флэшбеков Томаса сыграла дочь режиссёра Каелин Ламберсон.