Вдовий маяк, 2019

Популярный писатель Томас Ливингстон отправляется на Вдовий мыс, где встречается с духами умерших людей. Крэйг Шеффер в мистическом хорроре по мотивам известного романа братьев Чизмар.
Автор нескольких бестселлеров переживает кризис идей. Чтобы поправить материальное положение, ему срочно требуется сюжет для книги. В охоте за сенсацией исследователь паранормальной активности приезжает в Бухту Харпера. Местечко под названием Вдовий мыс основано в 1936 году и получило название в честь жён моряков, погибших при кораблекрушении. Об этих краях сложено немало городских легенд. Поводом для суеверий послужила череда загадочных самоубийств местных жителей. С тех пор даже самые смелые туристы предпочитают обходить проклятый маяк стороной. Но Томас Ливингстон — не из тех, кто верит в призраков. Он использует жуткие истории ради создания книг, но сам относится к сверхъестественному скептически.
Несмотря на предостережение местного шерифа, авантюрист берётся за исследование. Прибыв на место, писатель заселяется в старинный особняк, расположенный близ маяка. Ливингстон рассчитывает провести в Бухте Харпера все выходные. Согласно плану, он не покинет здание вплоть до окончания эксперимента. Томас уверен, что напишет самую страшную книгу в карьере. Но ему и в голову не могло прийти, что в этих краях действительно поселилось Зло. Отыскав дневник мертвой девочки Делани Коллинз, мужчина погружается в чтение. Из записей выясняется, что дом населен привидениями. События, описанные в рукописи, начинают происходить наяву.
— Роман ужасов «Вдовий мыс» Билли и Ричарда Чизмар, который лёг в основу фильма, был выпущен в 2020 году. В России книга издана независимым проектом «Полтергейст Пресс».
— Ричард Чизмар выступил в качестве исполнительного продюсера экранизации.
— Режиссёр Грег Ламберсон также написал сценарий и занял пост сопродюсера.
— Для исполнителя главной роли Крэйга Шеффера это далеко не первый опыт работы в жанре ужасов. Прежде актер снимался в хоррорах: «Восставший из ада 5: Преисподняя» (2000), «Ритуал» (2001), «Дракула 2: Вознесение» (2002), «Пока ее не было» (2007).
— Цифровой релиз «Вдовьего маяка» состоялся 1 сентября 2020 года в США и Канаде.
— Кинокартина Грега Ламберсона демонстрировалась на Shawna Shea Film Festival и получила награды в категориях «Фильм ужасов года» и «Лучший актёр», а также участвовала в Crimson Screen Horror, где Крэйг Шеффер вновь был удостоен премии. На фестивалях LUSCA Caribbean International Fantastic и Twin Tiers International «Вдовий маяк» получил приз зрительских симпатий.
— По словам режиссёра-постановщика, проект задумывался как старинная сказка о доме с привидениями. Источником вдохновения послужили классические американские ленты «Призрак дома на холме» (1963) и «Невинные» (1961).
— Крэйг Шеффер был единоличным кандидатом на роль Томаса Ливингстона. Сценарий писался исключительно под его типаж. По мнению Грега Ламберсона, «Вдовий маяк» — театр одного актера.
— Роль умершей девочки Делани Коллинз из флэшбеков Томаса сыграла дочь режиссёра Каелин Ламберсон.
Чтобы привлечь внимание публики к своей новой книге, писатель проводит выходные на маяке с привидениями, где и становится мишенью сверхъестественных сил.