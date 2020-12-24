«Вдовий маяк»: Рецензия Киноафиши

Ещё один фильм о том, что от маяков лучше держаться подальше.

Томас Ливингстон (Крэйг Шеффер) – известный писатель-разоблачитель мифов. Он ищет вдохновение для своей новой книги, поэтому соглашается на эксперимент. Он проведёт уикенд на печально известном маяке в заливе Харперс. Изначально Томас не особо переживает по поводу страшных событий, происходивших на маяке в прошлые годы. Но с каждым часом потустороннее всё больше и больше начинает проявлять себя.

Маяки по умолчанию являются местом мистическим, одновременно пугающим и романтическим. Этот образ, конечно, популяризирован Робертом Эггерсом, но и ранее на маяках происходили разные ужасающие события в литературе и кино.

Локация выбрана действительно атмосферная: это маяк Данкёрк (к региону во Франции и фильму Нолана не имеет отношения), расположенный на озере Эри в штате Нью-Йорк. От красоты и спокойствия здешней природы захватывает дух, но и немного становится не по себе. Не случайно одна из жертв маяка в фильме сходит с ума, делая бесконечное количество фотографий озера.

Вдовий маяк

Для того чтобы лучше подчеркнуть эту атмосферу, режиссёр Грег Ламберсон отказывается от традиционного для ужасов полумрака – большинство эпизодов фильма происходят днём. Даже сцены внутри помещения получились довольно яркими, почти засвеченными. Конечно, этот приём не работает так эффектно, как у Ари Астера в «Солнцестоянии» – всё-таки масштаб не тот – но тем не менее множество солнечного света в хорроре не выглядит здесь чем-то неправильным.

«Вдовий маяк» – это, конечно, такой себе PG-хоррор. Каких-то сверхстрашных или очень противных сцен в фильме нет. Более того, иногда он кажется атмосферной пародией на жанр – так двойственно иногда воспринимаются некоторые сцены. Впрочем, фильм вполне допускает ироническое прочтение и при этом ничего не теряет, а скорее приобретает. В качестве серьёзной истории «Вдовьему маяку» где-то не хватает цельности, где-то – бюджета, а вот полупародийная интонация может оправдать и приёмы-страшилки в фильме и некоторую карикатурность главного героя, напоминающего Дэвида Хассельхоффа после сеанса ретрита. Да что там, периодически фильм довольно очевидно ссылается на Роджера Кормана – легенду кинематографа категории Б.

Вдовий маяк

Впрочем, ближе к последней трети фильм становится серьёзнее, когда категорическое неверие главного героя в потусторонние силы начинает развеиваться, а уровень абсурда расти. Для зрителя наличие злых сил на маяке перестает быть загадкой примерно с первых минут, но явно не для главного героя, непонимание и страх которого убедительно возрастают по ходу сюжета.

Не особо выдающийся, но занятный фильм ужасов вряд ли можно записать в эталоны жанра: в нём нет особого новаторства или изощрённости приёмов, но он неплохо снят и выдерживает атмосферу. Среди поклонников жанра хоррор фильм наверняка найдёт своего зрителя.