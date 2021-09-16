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Иви как Иви, 2021

2021 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Режиссер
Sarah Blaßkiewitz
В ролях
Максимилиан Брауэр
Все актеры и съемочная группа
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