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Несмотря на то, что Сара целый год пробыла на тропическом острове, ее карьера оказывается важнее райской жизни с Джексоном. Она уезжает без прощаний, оставив после себя недосказанность и недопитую бутылку пива. Спустя какое-то время девушка возвращается на остров ради свадьбы подруги, на которой ей неизбежно придется столкнуться с бывшим возлюбленным. Неловкие встречи приводят к тому, что герои оба опаздывают на праздник. Они садятся на частный самолет с их старым знакомым. Однако совсем скоро…