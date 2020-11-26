«Линия горизонта»: Рецензия Киноафиши

Несмотря на то, что Сара целый год пробыла на тропическом острове, ее карьера оказывается важнее райской жизни с Джексоном. Она уезжает без прощаний, оставив после себя недосказанность и недопитую бутылку пива. Спустя какое-то время девушка возвращается на остров ради свадьбы подруги, на которой ей неизбежно придется столкнуться с бывшим возлюбленным. Неловкие встречи приводят к тому, что герои оба опаздывают на праздник. Они садятся на частный самолет с их старым знакомым. Однако совсем скоро пилот умирает от инфаркта, а Сара и Джексон остаются абсолютно одни над океаном.

Линия горизонта

История сначала может показаться обыкновенной романтической лентой, так называемым feel-good фильмом, с палящим солнцем и симпатичными коктейлями из бара. Сара не раз говорит о том, что эти пейзажи – место ее мечты, но, так или иначе, об окончательном переезде она не задумывается. Люди могут годами фантазировать о том, как просыпаются с видом на океан, но на самом деле не в силах отказаться от своего утреннего крепкого кофе по пути к офису в огромном мегаполисе. Очевидно, что в Лондоне Сару держит только работа, пока здесь, на острове, каждый прохожий – ее добрый знакомый, готовый помочь, когда нужно. В любом случае мотивацию героини понять достаточно сложно: ею движет страх перед счастливой жизнью или невероятная тяга к самореализации в большом городе? Что касается Джексона, о нем зритель знает еще меньше, что делает его довольно блеклым возлюбленным Сары. Из-за таких недочетов перед нами предстают нераскрытые и даже неинтересные герои. Казалось бы, такие мелкие детали ни к чему триллеру, ведь фильм в первую очередь о предстоящих испытаниях над землей, а не о чувствах двух неопределившихся людей. Тем не менее эти герои – единственные, кто будет с нами с начала до конца. Они – центральная часть истории, а если бывшие любовники не представляют особого интереса, то и сюжет может устремиться вниз, как это случается с самолетом без профессионального пилота.

Как и полагается триллерам, умиротворение заканчивается сразу же, как герои садятся в самолет. «Линия горизонта» следует по всем привычным шаблонам подобных историй: каждую минуту героев настигает новая неудача. Сара и Джексон отчаянно цепляются за любую возможность выжить и добраться до земли, но некоторые их методы выходят за грани реализма. Например, их полет через грозовые тучи выглядит так, словно они просто проходят уровень в видеоигре, а способности Сары держаться так долго на крыле летящего самолета могут позавидовать супергерои из комиксов.

Линия горизонта

Но, как бы зрителей ни удивляло отсутствие реалистичности в истории, фильм постоянно держит в напряжении. Порой нет времени подумать об их фантастических решениях, ведь через мгновенье поджидает новая опасность. В последние двадцать минут и вовсе начинается захватывающий саспенс, из-за которого по-настоящему приходится переживать за жизнь героев.

Вполне возможно, что у сценаристов было несколько вариантов, как закончить свой триллер. По крайней мере, некоторые повороты могли окончательно изменить концовку, если бы создатели решились их развить должным образом.

«Линия горизонта» не является каким-то изобретательным или оригинальным триллером, но шведскому режиссеру Микаэлю Марсимаину удалось сохранить напряжение до последних минут фильма, что, пожалуй, и есть главная цель подобных картин. Фильм обязательно понравится любителям экстремальных историй о выживании, где борьба со стихией и судьбоносные решения идут бок о бок.

Гульназ Давлетшина