Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фрики: Ты один из нас Фрики: Ты один из нас
Киноафиша Фильмы Фрики: Ты один из нас Фрики: Ты один из нас, 2020: актеры и роли
Freaks: You're One of Us Фрики: Ты один из нас 2020 / Германия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фрики: Ты один из нас, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Феликс Биндер Felix Binder
В ролях
Корнелия Грешель Ральф Херфорт Ralph Herforth Нина Кунцендорф Нина Кунцендорф Nina Kunzendorf Тим Оливер Шульц Тим Оливер Шульц Tim Oliver Schultz Вотан Вилке Мёринг Вотан Вилке Мёринг Wotan Wilke Möhring Финлэй Бергер Finnlay Berger Тельма Буабенг Thelma Buabeng Гиза Флаке Gisa Flake Фредерик Линкеманн Frederic Linkemann
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Вот каким вырос скрытный сын Пускепалиса: пошел по пути отца
Август 2023 заставит Дев отказаться от важного: для них это неприемлемо
Кучерявая сердцеедка: дочь звезды «Ищейки» уже играет в кино, а вы видели и не знали
«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками
Пытки людей и не только: от правды о съемках «Битвы экстрасенсов» оторопь берет
Жену Кемаля из «Черной любви» ненавидит каждая турчанка: раньше не бросалось в глаза
Сердцеедом не стать: сын Фантомаса российского кино растет его точной копией
Блондинка в розовом: помолодевшая Орбакайте предстала в образе Барби
Асмус выставила в Сеть провокационное фото, которым гордится: понравилось не всем
Победительница шоу «Ты — супермодель» шокировала народ: вы тоже будете ошарашены
Картина маслом: Колобков из «Солдат» снялся в сомнительной рекламе
Цекало подбил на авантюру: участие в этой рекламе — пятно на репутации Лолиты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше