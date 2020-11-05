Uzoamaka Мы сами разберёмся, профессор Н’Дьяре, так что, прошу, садитесь.

Prof. Lucien N'Dyare Извините, молодая леди, у меня два магистерских диплома,

[Узоамака саркастично отводит взгляд]

Prof. Lucien N'Dyare , докторская диссертация с множеством публикаций и членство в 18 известных академических сообществах, так что теперь,

[члены жюри хитро улыбаются]

Prof. Lucien N'Dyare Я понимаю, что вы здесь одна из членов жюри, но настоятельно рекомендую вам изменить тон, обращаясь ко мне.

Prof. Ibukun Awosika А я стипендиат Родса, у меня два доктора наук, звание доктора филологии, я состою в 23 академических сообществах по всему миру, и к тому же меня номинировали на Нобелевскую премию по экономике. А теперь, как председатель жюри, профессор Н’Дьяре, садитесь!

[Узоамака насмешливо откашливается]