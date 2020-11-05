Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Повестка
6.0 Рейтинг IMDb: 6.1
Повестка

Повестка

Citation 18+
Страна Нигерия
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 ноября 2020
Премьера в мире 5 ноября 2020
5 ноября 2020 Румыния 18
Производство Golden Effects
Citation, La citación, Idézés, La convocation, Vorladung, Η κλήτευση, Повестка, 大學性醜聞
Режиссер
Кунле Афолаян
В ролях
Джимми Жан-Луи
Джимми Жан-Луи
Ини Эдо
Йок Силва
Рейтинг фильма

6.0
14 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Uzoamaka Мы сами разберёмся, профессор Н’Дьяре, так что, прошу, садитесь.
Prof. Lucien N'Dyare Извините, молодая леди, у меня два магистерских диплома,
[Узоамака саркастично отводит взгляд]
Prof. Lucien N'Dyare , докторская диссертация с множеством публикаций и членство в 18 известных академических сообществах, так что теперь,
[члены жюри хитро улыбаются]
Prof. Lucien N'Dyare Я понимаю, что вы здесь одна из членов жюри, но настоятельно рекомендую вам изменить тон, обращаясь ко мне.
Prof. Ibukun Awosika А я стипендиат Родса, у меня два доктора наук, звание доктора филологии, я состою в 23 академических сообществах по всему миру, и к тому же меня номинировали на Нобелевскую премию по экономике. А теперь, как председатель жюри, профессор Н’Дьяре, садитесь!
[Узоамака насмешливо откашливается]
Prof. Ibukun Awosika , Садитесь!
