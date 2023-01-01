Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мальмкрог Мальмкрог
Киноафиша Фильмы Мальмкрог Мальмкрог, 2020: актеры и роли
Malmkrog Мальмкрог 2020 / Румыния / Сербия / Швейцария / Швеция / Босния и Герцеговина / Македония
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мальмкрог, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристи Пую Кристи Пую Cristi Puiu
В ролях
Фредерик Шульц-Рихард Агате Бош Марина Пали Диана Сакалаускайте Уго Бруссо Иштван Теглас Зои Пую Сорин Добрин Симона Гита
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
Постыдная причина, почему в СССР все быстро женились: современная молодежь не поймет
Куда смотрели родители? Каждый ребенок в СССР хоть раз пробовал это ужасное лакомство во дворе
26 июля начинается белая полоса сразу у нескольких знаков зодиака: готовьтесь к приятным сюрпризам
Один и тот же ляп кочевал из фильма в фильм: в СССР его ни разу не заметили
Вечный двигатель: эти знаки Зодиака самые энергичные
Тест: какой день в неделе принесет вам удачу?
В советских фильмах молодые постоянно играли стариков: удивитесь, почему так
Приносят одни несчастья: эти популярные в России имена долгое время были под запретом
Честное фото Успенской шокировало народ: на лицо без слез не взглянешь
Было 37 лет – стало 20: вот что вышло из попытки омолодить Алентову в фильме «Москва слезам не верит»
Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев
Эти пять слов выдают неграмотного человека: постоянно их использует и ошибается
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше