Джейми МакШэйн
Джейми МакШэйн Jamie McShane
Киноафиша Персоны Джейми МакШэйн

Джейми МакШэйн

Jamie McShane

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй (2022)
Гордость и слава 7.3
Гордость и слава (2008)
Злейший человек в Техасе 5.9
Злейший человек в Техасе (2017)

Фильмография Джейми МакШэйн

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актер 6
Дикие места 5.7
Дикие места A Great Divide
драма 2023, США
Смотреть трейлер
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези 2022, США
Нераскрытое дело
Нераскрытое дело
драма, криминал 2018, США
Злейший человек в Техасе 5.9
Злейший человек в Техасе The Meanest Man in Texas
биография, драма, исторический 2017, США
Родословная
Родословная
драма, триллер 2015, США
Гордость и слава 7.3
Гордость и слава Pride and glory
криминал, драма 2008, США
Смотреть трейлер
