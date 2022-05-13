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Соник 2 в кино
Отзывы о фильме «Соник 2 в кино»
Sonic the Hedgehog 2
Соник 2 в кино
2022 / США
Трейлер
7.9
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Женя Матух
13 мая 2022, 13:06
Оценка
Фильм великолепный, но сценарий мог бы быть лучше. Например, перед в конце, перед бейсбольной сценой, я бы добавил сцену, где, как и в первом фильме, Уолтерс снова приходит к Ваховским, чтобы принести извинения "за события которых никогда не было", и выразить блпгодарность за помощь при "других событиях которых также никогда не было". Ну и разумеется конверт. Том: "Это что? Опять 'Оливковый сад'?" Но открыв конверт, обалдел: "Вау, вот это да! Уолтерс, Вы растёте в моих глазах." Уолтерс: "Надеюсь этот подарок вам понравится больше предыдущего.", а уходя добавил: "Я не чудовище, Том, я тоже человек, и тоже иногда ошибаюсь..." Когда он ушёл, выяснилось что в конверте три приглашения на участие в международном турнире по бейсболу в Окленде, на арене ЦентралРинг. А дальше идёт бейсбольная сцена из фильма, как подготовка к этому турниру.
13 мая 2022, 13:06
0
0
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Милашная-Девка Пермякова
28 июня 2022, 18:32
Оценка
Очень прикольный мультфильм. Ходили с отрядом всё очень прикольно, советую!
28 июня 2022, 18:32
0
0
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dimamarkovpro
23 июля 2022, 20:45
Оценка
Paramount Pictures представляет.
После того, как я сходил и посмотрел первого "Соника в кино" я понял, что продолжение будет.
Когда, пошли новости о съёмке второго "Соника" я был очень рад и ждал этот фильм с нетерпением.
И, наконец-то он вышел и я его посмотрел.
И, второй "Соник" – это хороший сиквел, вполне отличной первой части.
Да, звёзд с неба не хватает, но лента была весёлой и интересной.
Два часа прошли незаметно.
Также, в этом кинофильме есть прекрасная мораль о том, что "Герой – это не только тот, кто может постоять за себя, а тот кто будет нести ответственность за других".
Джим Керри прекрасный актёр и со своей последней ролью справился на ура.
Сюжет прост, но от этого он был лёгким и отдыхающим.
Ещё, я бы хотел отметить отличную анимацию и графику, отличный саундтрек, а также хорошую операторскую работу.
Да, у ленты есть минусы, но на них можно закрыть глаза, ведь эту ленту в первую очередь делали для детей и детям он зайдёт на ура.
В итоге, второй "Соник" мне понравился и я порекомендую посмотреть его.
Моя оценка: 8 из 10.
23 июля 2022, 20:45
0
0
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chertkova3026
10 сентября 2022, 22:06
Оценка
Долго ждали продолжения , посмотрели с удовольствием …
10 сентября 2022, 22:06
0
0
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Money
26 октября 2022, 13:59
Оценка
Как же
мне
не нравится
эта рисовка
Соника
простите все ценители франшизы, но честно, выколи глаз. Что за непонятное существо, а не ёж?
Да, лучше первого варианта, конечно, но тоже оставляет желать лучшего
26 октября 2022, 13:59
0
0
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После того, как я сходил и посмотрел первого "Соника в кино" я понял, что продолжение будет.
Когда, пошли новости о съёмке второго "Соника" я был очень рад и ждал этот фильм с нетерпением.
И, наконец-то он вышел и я его посмотрел.
И, второй "Соник" – это хороший сиквел, вполне отличной первой части.
Да, звёзд с неба не хватает, но лента была весёлой и интересной.
Два часа прошли незаметно.
Также, в этом кинофильме есть прекрасная мораль о том, что "Герой – это не только тот, кто может постоять за себя, а тот кто будет нести ответственность за других".
Джим Керри прекрасный актёр и со своей последней ролью справился на ура.
Сюжет прост, но от этого он был лёгким и отдыхающим.
Ещё, я бы хотел отметить отличную анимацию и графику, отличный саундтрек, а также хорошую операторскую работу.
Да, у ленты есть минусы, но на них можно закрыть глаза, ведь эту ленту в первую очередь делали для детей и детям он зайдёт на ура.
В итоге, второй "Соник" мне понравился и я порекомендую посмотреть его.
Моя оценка: 8 из 10.
мне
не нравится
эта рисовка
Соника
простите все ценители франшизы, но честно, выколи глаз. Что за непонятное существо, а не ёж?
Да, лучше первого варианта, конечно, но тоже оставляет желать лучшего
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