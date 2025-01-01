Меню
Награды и номинации фильма Мак и я 1988

Золотая малина 1989 Золотая малина 1989
Худший режиссер
Победитель
Худшая новая звезда
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
