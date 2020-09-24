«Клаустрофобы: Квест в Москве»: Рецензия Киноафиши

Уже большое количество развлекательных мест, в том числе и квесты, возобновили свою работу, но все равно функционируют с вынужденными ограничениями. Любителям головоломок и опасных ситуаций во время пандемии приходилось вспоминать весь тот адреналин во время игр, пересматривая разные мейнстримные хорроры: от саги «Пила» до простенькой «Клаустрофобии». Теперь зрители, соскучившиеся по таким жанрам, могут отправиться в кинотеатры на просмотр «Клаустрофобов: Квест в Москве» и немножко пощекотать нервишки.

В центре сюжета — история одного популярного блогера с миллионами подписчиков в инстаграме. Он снимает каждый свой шаг, и частенько его лучшие друзья попадают в поле экрана. Последние как раз решили устроить ему грандиозное путешествие в Москву, где блогер должен обязательно посетить самый страшный и невероятный квест в стилизованной советской тюрьме. Друзья и любимая девушка приготовили ему настоящий сюрприз и специально не стали говорить обо всех деталях игры. Сначала блогер с сомнением смотрит на эту авантюру, потому что он участвовал в стольких квестах, что его уже ничем не удивить. Однако во время игры американец осознает, что грань между реальностью и вымыслом слишком неочевидна.

— Настоящая кровь?

— Да, одного мертвого русского.

«Клаустрофобы: Квест в Москве»

Это уже вторая полнометражная картина режиссера Уилла Верника, где он продолжает историю популярности квестов среди молодежи. Дебютная картина «Клаустрофобия» полюбилась российскому зрителю благодаря четкому сценарию всех любимых игр и легким хоррор-элементам. Попкорновое кино, где иногда зашкаливает адреналин. Верник переносит своих новых героев из любимой Америки в Россию, потому что Москва в его понимании — это тот же самый квест для многих туристов и просто иностранных граждан.

В принципе такими характеристиками можно наделить любой мировой мегаполис. Человек чувствует себя словно в клетке среди такого масштаба улиц, переулков и такого числа людей. Еще страшнее: никто по громкой связи не подскажет, в какую сторону идти за сокровенным ключом. Реальность по ту сторону экрана тоже не кажется самой благополучной и оказывается опасней каких-либо квестов. Только подписчики и сами видеоблогеры, не выходящие из образа, забывают об этом напрочь.

Верник искренне верит, что настоящий хоррор происходит уже сейчас, когда люди гонятся за самым интересным контентом и способны пойти по головам своих друзей. Понимание реальности и обычных человеческих законов отсутствует у звезд социальных сетей. В их мире всемирной паутины каждый улыбается, а кровь всегда ненастоящая. Так американец отправляется на закрытый и очень опасный квест, который организовали его близкие друзья. Он как раз и прославился своими многочисленными live-stream видео, где проходит самые сложные испытания. Его друзья знают, что новое путешествие будет грандиознее предыдущих.

«Клаустрофобы: Квест в Москве»

«Клаустрофобы: Квест в Москве» оказались бы таким же непримечательным B-movie, если бы все действие не переносили из Америки в Россию. К сожалению, обезопасить зарубежный кинематограф от концентрации клюквы при изображении современного русского населения не удалось. Похоже, даже создатели фильма «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga», выпущенного летом на Netflix, давали надежду на минимизацию неправильного изображения России, но этого все-таки не случилось. Главный герой у Верника и правда пытается разрушить стереотипы о страшных бандитах русских, но почти сразу же замолкает. Уж больно страшный взгляд у этих жителей Москвы. Клюква на этом не заканчивается, и герои попадают в имитацию советской тюрьмы, где как раз и должен проходить квест. Конечно, все друзья американского блогера попадают в разные комнаты пыток, но даже задания в телешоу «Форт Боярд» иногда выглядели страшнее, чем в этом хорроре.

Несмотря на все атрибуты «ужастика», Уилла Верника также волнует социальный контекст в своей картине. А именно дихотомия реального и вымышленного, которая с каждым годом увеличивается из-за влияния социальных сетей на человечество. Кто-то делает из этого настоящую грустную комедию, как в фильме «Удалить историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, а другие использует иную, хоррор-формулу. Однако это всего лишь мимолетная слабость самого Верника, потому что ему интересна исключительно концепция квеста и на что готовы пойти люди, чтобы спасти свои шкуры. А человек — это самое опасное существо.

Картина понравится всем любителям B-movie и попкорновых ужастиков, где можно почувствовать прилив адреналина, разгадать весь саспенс на первых секундах и улыбнуться неловкости актеров. К тому же всех фанатов «Клаустрофобии» также заинтересует новая картина Уилла Верника, потому что она отличается от предыдущей только локацией.

Ася Заболоцкая