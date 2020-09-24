«Клаустрофобы: Квест в Москве»: Рецензия Киноафиши
Возвращение камерных ужастиков класса B на российские экраны.
Уже большое количество развлекательных мест, в том числе и квесты, возобновили свою работу, но все равно функционируют с вынужденными ограничениями. Любителям головоломок и опасных ситуаций во время пандемии приходилось вспоминать весь тот адреналин во время игр, пересматривая разные мейнстримные хорроры: от саги «Пила» до простенькой «Клаустрофобии». Теперь зрители, соскучившиеся по таким жанрам, могут отправиться в кинотеатры на просмотр «Клаустрофобов: Квест в Москве» и немножко пощекотать нервишки.
В центре сюжета — история одного популярного блогера с миллионами подписчиков в инстаграме. Он снимает каждый свой шаг, и частенько его лучшие друзья попадают в поле экрана. Последние как раз решили устроить ему грандиозное путешествие в Москву, где блогер должен обязательно посетить самый страшный и невероятный квест в стилизованной советской тюрьме. Друзья и любимая девушка приготовили ему настоящий сюрприз и специально не стали говорить обо всех деталях игры. Сначала блогер с сомнением смотрит на эту авантюру, потому что он участвовал в стольких квестах, что его уже ничем не удивить. Однако во время игры американец осознает, что грань между реальностью и вымыслом слишком неочевидна.
— Настоящая кровь?
— Да, одного мертвого русского.
Это уже вторая полнометражная картина режиссера Уилла Верника, где он продолжает историю популярности квестов среди молодежи. Дебютная картина «Клаустрофобия» полюбилась российскому зрителю благодаря четкому сценарию всех любимых игр и легким хоррор-элементам. Попкорновое кино, где иногда зашкаливает адреналин. Верник переносит своих новых героев из любимой Америки в Россию, потому что Москва в его понимании — это тот же самый квест для многих туристов и просто иностранных граждан.
В принципе такими характеристиками можно наделить любой мировой мегаполис. Человек чувствует себя словно в клетке среди такого масштаба улиц, переулков и такого числа людей. Еще страшнее: никто по громкой связи не подскажет, в какую сторону идти за сокровенным ключом. Реальность по ту сторону экрана тоже не кажется самой благополучной и оказывается опасней каких-либо квестов. Только подписчики и сами видеоблогеры, не выходящие из образа, забывают об этом напрочь.
Верник искренне верит, что настоящий хоррор происходит уже сейчас, когда люди гонятся за самым интересным контентом и способны пойти по головам своих друзей. Понимание реальности и обычных человеческих законов отсутствует у звезд социальных сетей. В их мире всемирной паутины каждый улыбается, а кровь всегда ненастоящая. Так американец отправляется на закрытый и очень опасный квест, который организовали его близкие друзья. Он как раз и прославился своими многочисленными live-stream видео, где проходит самые сложные испытания. Его друзья знают, что новое путешествие будет грандиознее предыдущих.
«Клаустрофобы: Квест в Москве» оказались бы таким же непримечательным B-movie, если бы все действие не переносили из Америки в Россию. К сожалению, обезопасить зарубежный кинематограф от концентрации клюквы при изображении современного русского населения не удалось. Похоже, даже создатели фильма «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga», выпущенного летом на Netflix, давали надежду на минимизацию неправильного изображения России, но этого все-таки не случилось. Главный герой у Верника и правда пытается разрушить стереотипы о страшных бандитах русских, но почти сразу же замолкает. Уж больно страшный взгляд у этих жителей Москвы. Клюква на этом не заканчивается, и герои попадают в имитацию советской тюрьмы, где как раз и должен проходить квест. Конечно, все друзья американского блогера попадают в разные комнаты пыток, но даже задания в телешоу «Форт Боярд» иногда выглядели страшнее, чем в этом хорроре.
Несмотря на все атрибуты «ужастика», Уилла Верника также волнует социальный контекст в своей картине. А именно дихотомия реального и вымышленного, которая с каждым годом увеличивается из-за влияния социальных сетей на человечество. Кто-то делает из этого настоящую грустную комедию, как в фильме «Удалить историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, а другие использует иную, хоррор-формулу. Однако это всего лишь мимолетная слабость самого Верника, потому что ему интересна исключительно концепция квеста и на что готовы пойти люди, чтобы спасти свои шкуры. А человек — это самое опасное существо.
Картина понравится всем любителям B-movie и попкорновых ужастиков, где можно почувствовать прилив адреналина, разгадать весь саспенс на первых секундах и улыбнуться неловкости актеров. К тому же всех фанатов «Клаустрофобии» также заинтересует новая картина Уилла Верника, потому что она отличается от предыдущей только локацией.
Ася Заболоцкая