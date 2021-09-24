Наша рецензия

Несколько лет назад Universal Pictures выпустила очередной перезапуск «Семейки Аддамс». Критики и зрители почти единогласно окрестили его провальным – тот редкий случай, когда две эти категории оказались согласны. Одни говорили о слишком примитивной анимации, другие утверждали, что мультик напрочь лишился того, благодаря чему в полку фанатов семейства Аддамс в течение десятилетий только прибывало, – жутковатой, но тем не менее очень уютной атмосферы. В общем-то все эти…