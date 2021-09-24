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Семейка Аддамс: Горящий тур Семейка Аддамс: Горящий тур
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс: Горящий тур Отзывы о мультфильме «Семейка Аддамс: Горящий тур»
The Addams Family 2 Семейка Аддамс: Горящий тур 2021 / США / Великобритания / Канада
8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о мультфильме «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Несколько лет назад Universal Pictures выпустила очередной перезапуск «Семейки Аддамс». Критики и зрители почти единогласно окрестили его провальным – тот редкий случай, когда две эти категории оказались согласны. Одни говорили о слишком примитивной анимации, другие утверждали, что мультик напрочь лишился того, благодаря чему в полку фанатов семейства Аддамс в течение десятилетий только прибывало, – жутковатой, но тем не менее очень уютной атмосферы. В общем-то все эти…

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je7t9 24 сентября 2021, 19:06
Думаю понравится
24 сентября 2021, 19:06 Ответить
Bender Rodriguez 12 октября 2021, 11:17
Оценка
При всем удовольствии которое я получил просматривая неоднократно ,с ребенком первый мультфильм этой серии порадовался выходу второй части и дождавшись проката ,всей семьей на нее пошли...вечерний сеанс,не так мало народа в зале,но....минимум эмоций как у дитей,так и их родителей.
1.5 часа идет мультфильм показались долгими ...мульт пустой,скучный,не захватывает...минут через 30 захотелось выйти.
Да несколько саундтреков оживили его,несколько шутеек скрасили пустоту .
Смотреть дома и то ,больше от нечего делать.
12 октября 2021, 11:17 Ответить
karulinadara 14 октября 2021, 21:07
Оценка
Хороший мультик👻
14 октября 2021, 21:07 Ответить
kosyachenco2010 17 октября 2021, 12:29
Оценка
Ходили всей семьей. На троечку. Ожидали большего.
17 октября 2021, 12:29 Ответить
poshehonec 17 октября 2021, 23:38
Оценка
Очень слабый мультик. Давно такого не смотрел...
17 октября 2021, 23:38 Ответить
User 6 ноября 2021, 20:58
Оценка
Первая часть была гораздо смешнее и интереснее
6 ноября 2021, 20:58 Ответить
alexsjna 13 ноября 2021, 20:40
Оценка
Очень скучный, нудный, пару моментов. Было посмеяться, но ребенку 9 лет понравилось 🤷‍♀️
13 ноября 2021, 20:40 Ответить
eaduka 5 декабря 2021, 09:37
Оценка
Супер!!
5 декабря 2021, 09:37 Ответить
Светлана Тимаева 25 декабря 2021, 06:47
Оценка
Ходили с деть 10 и 4 года, понравился обоим. Да и самой не было скучно. Советую
25 декабря 2021, 06:47 Ответить
je7t9 10 января 2022, 21:12
в ответ на сообщение karulinadara от 14 октября 2021, 21:07
Просто супер!!! Очень зашёл😏😏😏
10 января 2022, 21:12 Ответить
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