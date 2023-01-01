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Семейка Аддамс: Горящий тур Семейка Аддамс: Горящий тур
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс: Горящий тур Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021: актеры и роли
The Addams Family 2 Семейка Аддамс: Горящий тур 2021 / США / Великобритания / Канада
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63 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Грег Тирнан Грег Тирнан Greg Tiernan
В ролях
Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Бетт Мидлер Бетт Мидлер Bette Midler Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Ник Кролл Ник Кролл Nick Kroll Снуп Догг Снуп Догг Snoop Dogg
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