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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021: актеры и роли
The Addams Family 2
Семейка Аддамс: Горящий тур
2021 / США / Великобритания / Канада
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8.0
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63
голоса
Рейтинг IMDb: 5.4
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Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Грег Тирнан
Greg Tiernan
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Бетт Мидлер
Bette Midler
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Билл Хейдер
Bill Hader
Ник Кролл
Nick Kroll
Снуп Догг
Snoop Dogg
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