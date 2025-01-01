Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой

После «Того самого Мюнхгаузена» прошло 45 лет: в России снимут нового — и вот что о нем уже известно

Будько жили вообще не в Кучугурах: какое несчастье стряслось с домом из «Сватов»

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»

Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами