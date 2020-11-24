«Изгоняющий дьявола: Инсомния»: Рецензия Киноафиши

Родители Карлы и Блейка погибли при странных, таинственных обстоятельствах. Кроме теплых воспоминаний о себе сыну оставили наследственное заболевание — фатальную семейную бессонницу. В больнице быстро потеряли надежду ему помочь и хотят выписать парня домой, ведь жить тому осталось считанные дни. Сестра не готова сдаваться и последние годы обрастала связями, изучая это заболевание в медицинском. Она соглашается на рискованное предложение бывшего коллеги отца и забирает Блейка на экспериментальное лечение. Неожиданно процедуры дают результат, и брату становится лучше, но за этим мимолетным просветлением следует череда странностей. Карла начинает видеть то, чего нет, другие пациенты сообщают о странных голосах, а Блейк ведет себя как одержимый. Ее нарастающую паранойю усиливает найденная коробка с документами и видеозаписями погибшего отца, который говорит о странных и паранормальных вещах.

Очень скоро все оказываются заперты в подвальной лаборатории и должны рассчитывать только на себя, ведь по их следу идет древний демон. Он, как и ему подобные, мечтает убивать, а малосмышленные студенты медицинского и страдающие от бессонницы больные выглядят отличной добычей. Никаких допущений или предположений ждать не стоит — героев действительно ждет встреча с потусторонним. В этом формате титр «по мотивам реальных событий» из трейлера выглядит странно, как и привязка к знаменитой франшизе в названии. Хочется понять, что же скрывается за такими уловками.

Изгоняющий дьявола: Инсомния

С первых кадров ощущается густая атмосфера нарастающего дискомфорта. Декорации выполнены в отталкивающей цветовой гамме, позволяя больничным помещениям из белого кафеля и подвальным тоннелям наводить настоящую жуть. Усиливает этот эффект постоянная нехватка освещения и всегда включенные настольные лампы в надежде хоть как-то справиться с окружающим мраком. В таких местах как будто оживает воображение, само рисующее страшные сценарии. Стоит услышать шорох или погрузиться в свои мысли, пропустив приближающегося коллегу, и уже можно хвататься за сердце от испуга. А теперь представьте оказаться здесь запертым на целую ночь без надежды выбраться наружу самостоятельно из-за сломанного лифта. Местному демону сильно упростили задачу.

Поначалу происходящее наполняется намеками: будь то старые видеозаписи отца и сквозящий в них научный скептицизм или странное поведение пациентов. Но очень быстро становится понятно: пора перестать руководствоваться научной чепухой и начинать верить в бога. Пускай за демона и сделали всю подготовительную работу, ему удается напугать ощущением безграничной силы и возможностью повелевать людьми. Пытается удивить и довольно стандартный для жанра сюжет, который приготовил парочку неожиданных поворотов. Обидно, что авторы не захотели пойти дальше и развить собственные идеи. Мы видим лишь группу измотанных пациентов, постепенно уступающих место в сознании страшному демону. Реальность на экране не подвергается никакому сомнению и стоит верить во все, что ты видишь.

Изгоняющий дьявола: Инсомния

По итогу «Изгоняющий дьявола: Инсомния» — довольно рядовой хоррор, оправдывающий ожидания, но постеснявшийся сделать следующий шаг. В нем невооруженным взглядом виден больший потенциал. Фильм мог бы идти от обратного в жанре, заставлять людей спать ради спасения. Вот только из-за парализующего страха и отсутствия стимуляторов, они бы томились в этих бессонных ночах, медленно сходя с ума. Здесь же стоит готовиться к обрядам экзорцизма и понимать, что завеса реальности таит в себе слишком много неизведанного. Картина понравится поклонникам классических ужасов про одержимость, разбавленную интересными идеями и декорациями, пугающими даже больше, чем демон. Излишне впечатлительных ждет парочка бессонных ночей.

Константин Киценюк