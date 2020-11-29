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Родители Карлы и Блейка погибли при странных, таинственных обстоятельствах. Кроме теплых воспоминаний о себе сыну оставили наследственное заболевание — фатальную семейную бессонницу. В больнице быстро потеряли надежду ему помочь и хотят выписать парня домой, ведь жить тому осталось считанные дни. Сестра не готова сдаваться и последние годы обрастала связями, изучая это заболевание в медицинском. Она соглашается на рискованное предложение бывшего коллеги отца и забирает Блейка на…