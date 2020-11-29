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Изгоняющий дьявола: Инсомния Изгоняющий дьявола: Инсомния
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола: Инсомния Отзывы о фильме «Изгоняющий дьявола: Инсомния»
Awoken Изгоняющий дьявола: Инсомния 2019 / Австралия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Изгоняющий дьявола: Инсомния»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Родители Карлы и Блейка погибли при странных, таинственных обстоятельствах. Кроме теплых воспоминаний о себе сыну оставили наследственное заболевание — фатальную семейную бессонницу. В больнице быстро потеряли надежду ему помочь и хотят выписать парня домой, ведь жить тому осталось считанные дни. Сестра не готова сдаваться и последние годы обрастала связями, изучая это заболевание в медицинском. Она соглашается на рискованное предложение бывшего коллеги отца и забирает Блейка на…

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artem.varlamov.1994 29 ноября 2020, 18:04
Фильм из серии, просто посмотреть. Не особо захватывающий, не особо страшный. Барадтный сюжет, с банальной концовкой. 3+
29 ноября 2020, 18:04 Ответить
Эльвина Минниханова 2 декабря 2020, 16:02
Оценка
Неплохой фильм 👍🏻
2 декабря 2020, 16:02 Ответить
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