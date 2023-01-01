Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пряники из картошки
Пряники из картошки, 2011: актеры и роли
Potato Pancakes
Пряники из картошки
2011 / Россия
5.7
Оцените
10
голосов
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Пряники из картошки, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Гиргель
В ролях
Ольга Фадеева
Алексей Осипов
Aleksey Osipov
Евгений Ганелин
Evgeniy Rafailovitsj Ganelin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Монстр и маги синих морей
Отзывы
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
Советские мужчины боготворили: куда пропала главная красавица индийского кино
Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце
Сходит с ума от переживаний: Пугачева рискует здоровьем из-за Николаева
Поразительное сходство: этот мужчина уверен, что является сыном Золотухина (фото)
Известен не только в России: ахнете, каким вырос младший сын Варлей (фото)
«Меня атакуют»: сына Пахмутовой с необычным именем постигло новое горе
Миронов терпеть не мог комедии Гайдая: вот по какой причине
Так быстро округлилась: фанаты в шоке от вида Муцениеце (видео)
Такого не ожидал: вот что американца потрясло в фильме «Брат»
Противно слушать: откровения Костомарова заставили людей от него отвернуться
Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова
Друг сообщил правду о ссорах Пахмутовой и Добронравова: вот как они проходили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить