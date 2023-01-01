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Отражение гор. Алтай Отражение гор. Алтай
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Отражение гор. Алтай, 2018

2018 / Россия / Великобритания / Украина
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О фильме

Горный Алтай уникальный природный заповедник. Красота его гор, лесов и рек завораживает и потрясает. Несколько лет назад Фонд дикой природы решил выдать гранты предпринимателям малого бизнеса. Цель – дать местному населению возможность заработка альтернативного браконьерству. Герои нашего фильма, Айсулу, Леонид и Михаил, – участники этой программы. Их жизнь сильно изменилась. Ведь у них есть возможность заниматься делом своей мечты. Настоящее, прошлое, будущее Алтая. Каждый из героев нашел свое направление, куда он вкладывает силы. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению. Они – люди, строящие свою жизнь сами. Пока их дело – это маленький оазис. Но это лишь вопрос времени, ведь шанс дан всем.

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Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Александра Марченко
Все актеры и съемочная группа
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