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И карлики начинают с малого
И карлики начинают с малого, 1970: актеры и роли
Auch Zwerge haben klein angefangen
И карлики начинают с малого
1970 / Германия
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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И карлики начинают с малого, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Пауль Глауэр
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Вызов
Рецензия
Отзывы
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