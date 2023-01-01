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Дни и ночи в лесу Дни и ночи в лесу
Киноафиша Фильмы Дни и ночи в лесу Дни и ночи в лесу, 1970: актеры и роли
Aranyer Din Ratri Дни и ночи в лесу 1970 / Индия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Дни и ночи в лесу, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сатьяджит Рай Сатьяджит Рай Satyajit Ray
В ролях
Соумитра Чаттерджи Soumitra Chatterjee
Барби
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