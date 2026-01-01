Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Рассказ
Награды и номинации фильма Рассказ 2018
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Сандэнс 2018
Драматургия
Номинант
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
