Награды и номинации фильма Рассказ 2018

Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Драматургия
Номинант
