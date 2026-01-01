Копила пластиковые бутылки годами — а потом нашла им 5 реально рабочих применений на даче

Скупаю на «Авито» старые картонные коробки по 100 кг: 5 применений — и дома порядок, и на даче красота

В грязную сковородку кидаю половину картошки — после нее даже чугун блестит, как зеркало: 2 совета опытной хозяйки

«Вызывала только раздражение»: именно эта серия «Первого отдела» стала худшей из-за одной героини — выключить и забыть

«Хорошая семейная комедия» из России урвала 1 млрд рублей и 7.3 балла от 29 000 зрителей: самое время и вам сходить в кино

Любите комедии СССР? Любите и тесты проходить: вспомните, что скрыто на 5 кадрах из культовых фильмов

Зрителей просили выбрать лучшую премьеру 2026 года среди «Лешего», «Новой Земли» и «Шального отдела» — получили.. «Невский» и «Первый отдел»

Думаете, знаете «Кавказскую пленницу» наизусть? Очень смешно, да: этот тест на цвета быстро вернёт вас с небес на землю

Холмса в СССР спокойно превращали в женщину: тысячи людей обожают покрытый нафталином детектив

«Я требую продолжения банкета!» и тест по фильмам Гайдая: вспомните, откуда пришли 5 легендарных цитат