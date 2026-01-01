Копила пластиковые бутылки годами — а потом нашла им 5 реально рабочих применений на даче

Скупаю на «Авито» старые картонные коробки по 100 кг: 5 применений — и дома порядок, и на даче красота

Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны

Новый фильм про «Дэдпула» уже в разработке — правда, с одним «но»: Уэйд Уилсон в нем уже не главный герой

«Я требую продолжения банкета!» и тест по фильмам Гайдая: вспомните, откуда пришли 5 легендарных цитат

Холмса в СССР спокойно превращали в женщину: тысячи людей обожают покрытый нафталином детектив

Нашли еще 3 сериала в духе «Фоллаута» — подборка без The Last of US: безумные гонки и выживание в мире постапокалипсиса

Любите комедии СССР? Любите и тесты проходить: вспомните, что скрыто на 5 кадрах из культовых фильмов

Зрителей просили выбрать лучшую премьеру 2026 года среди «Лешего», «Новой Земли» и «Шального отдела» — получили.. «Невский» и «Первый отдел»

Уже смотрели «Фишера», «Чикатило» и «Хрустального»? Тогда вот вам еще 5 российских детективов, которые вы могли пропустить