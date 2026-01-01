В грязную сковородку кидаю половину картошки — после нее даже чугун блестит, как зеркало: 2 совета опытной хозяйки

Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром

Продуманные хозяйки скупают советские стенки «пачками» на «Авито»: делают из них мебель не хуже дизайнерской

«Хорошая семейная комедия» из России урвала 1 млрд рублей и 7.3 балла от 29 000 зрителей: самое время и вам сходить в кино

Уже смотрели «Фишера», «Чикатило» и «Хрустального»? Тогда вот вам еще 5 российских детективов, которые вы могли пропустить

Холмса в СССР спокойно превращали в женщину: тысячи людей обожают покрытый нафталином детектив

«Я требую продолжения банкета!» и тест по фильмам Гайдая: вспомните, откуда пришли 5 легендарных цитат

Нашли еще 3 сериала в духе «Фоллаута» — подборка без The Last of US: безумные гонки и выживание в мире постапокалипсиса

Новый фильм про «Дэдпула» уже в разработке — правда, с одним «но»: Уэйд Уилсон в нем уже не главный герой

Включила новый триллер от Okko со звездой «Слова пацана» – жалею, что вышло всего 3 серии: цепляет и держит интригу с 1-го эпизода