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Цапля и журавль Цапля и журавль
Киноафиша Фильмы Цапля и журавль Цапля и журавль, 1974: актеры и роли
Цапля и журавль 1974 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Цапля и журавль, 1974: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Юрий Норштейн Yuri Norstein
В ролях
Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Innokenty Smoktunovsky
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