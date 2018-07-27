В ролях
Кабир Беди
Maharaja Hari Singh
Дипак Тиджори
Vijay Singh
Соха Али Кхан
Ranjana- Special Appearance
Pamela Singh Bhutoria
Deepal
Нафиза Али
Rajmata Yashodhra
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тигманшу Дхулиа
Сценарист
Санджай Чаухан, Тигманшу Дхулиа
Композитор
Aanjan Bhattacharya, Anjjan Bhattacharya, Rana Mazumder, Siddharth Pandit
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
27 июля 2018
Сборы в мире
$1 401 894
Производство
Jar Pictures, Rahul Mittra Films
Другие названия
Saheb Biwi Aur Gangster 3, Đấu Tranh Gia Tộc 3, Isand naine ja gangster 3, Minciuni, The Master, the Wife and the Gangster 3, Господин, его жена и гангстер 3