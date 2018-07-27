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Постер фильма Господин, его жена и гангстер 3
4.4
Киноафиша Фильмы Господин, его жена и гангстер 3
4.4

Господин, его жена и гангстер 3

, 2018
Saheb Biwi Aur Gangster 3
Индия / боевик, драма, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Господин, его жена и гангстер 3
4.4

О фильме

Нанятый расправиться с аристократом, убийца вместо этого влюбляется в его неуравновешенную жену.

В ролях

Санджай Датт
Санджай Датт
Uday Pratap Singh
Джимми Шергилл
Aditya Pratap Singh
Кабир Беди
Maharaja Hari Singh
Дипак Тиджори
Vijay Singh
Соха Али Кхан
Ranjana- Special Appearance
Махи Гилл
Madhvi Devi
Chitrangda Singh
Suhani
Pamela Singh Bhutoria
Deepal
Нафиза Али
Rajmata Yashodhra
Deepraj Rana
Kanhaiya
Режиссер Тигманшу Дхулиа
Сценарист Санджай Чаухан, Тигманшу Дхулиа
Композитор Aanjan Bhattacharya, Anjjan Bhattacharya, Rana Mazumder, Siddharth Pandit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 июля 2018
Дата выхода
27 июля 2018 Индия
Сборы в мире $1 401 894
Производство Jar Pictures, Rahul Mittra Films
Другие названия
Saheb Biwi Aur Gangster 3, Đấu Tranh Gia Tộc 3, Isand naine ja gangster 3, Minciuni, The Master, the Wife and the Gangster 3, Господин, его жена и гангстер 3

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
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саундтрек фильма Господин, его жена и гангстер 3

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