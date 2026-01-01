Старые шарфы и шапки не выбрасываю: за 1 час делаю из них ковёр «Одуванчик» — мягкий, словно облако

Маникюр со снежинками – прошлый век: в тренде 3 дизайна к Новому году – выглядят дорого и нарядно

Пару ложек в унитаз – и надоедливая ржавая полоска исчезает: лайфхак экономит мне силы при уборке

Детектив с Устюговым взял лучшее от «Мосгаза» и «Места встречи»: 7.7 балла за то, что «все серии смотришь в напряжении»

Кровавая аниме-новинка с 7,7 на IMDb не дает расслабиться: «Начало великолепное. Не могу дождаться свежих серий!»

Людк, а, Людк, вспомнишь 6 советских фильмов по героине из деревни? Сложный тест для знатоков

В «Иване Васильевиче» спустя 53 года нашли исторический ляп: достаточно взглянуть на лица стрельцов — Гайдай упустил важную деталь

11 700 000 зрителей уже оценили медицинскую дораму Netflix со звездой «Королевы слез»: «Стоит потраченного времени»

«Надо узнать мне, что я за птица»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с пернатыми

Этот шпионский сериал Netflix становится все лучше: уже 6 сезонов – и ни одного провального (минимум 95% свежести!)