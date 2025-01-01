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Киноафиша Фильмы Исчезатель

Исчезатель

Ischezatel 18+
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О фильме

Советский мультфильм для детей по мотивам рассказа Р.Лафферти.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1987
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ischezatel, The Man Who Disappears, Исчезатель
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Ольга Громова
Олег Табаков
Олег Табаков
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Роман Филиппов
Роман Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Исчезатель

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