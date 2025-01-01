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О фильме
Cюжет о том, как мыши кота хоронили…
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1990
Премьера в мире
23 июня 1990
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kot i Ko., Cat and Company, Gatto & co., Кот и Ко
Режиссер
Александр Гурьев
Все актеры и съемочная группа
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5.1
По лунной дороге
(1991)
Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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