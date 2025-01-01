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Киноафиша Фильмы Кот и Ко

Кот и Ко

Kot i Ko. 18+
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О фильме

Cюжет о том, как мыши кота хоронили…

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 23 июня 1990
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kot i Ko., Cat and Company, Gatto & co., Кот и Ко
Режиссер
Александр Гурьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Кот и Ко

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