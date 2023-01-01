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Правда о Чарли Правда о Чарли
Киноафиша Фильмы Правда о Чарли Правда о Чарли, 2002: актеры и роли
The Truth About Charlie Правда о Чарли 2002 / США / Германия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Правда о Чарли, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме Джонатан Демме Jonathan Demme
В ролях
Стивен Диллэйн Стивен Диллэйн Stephen Dillane Франсуаз Бертен Françoise Bertin Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Лиза Гэй Хэмилтон Лиза Гэй Хэмилтон Lisa Gay Hamilton Сакина Джэффри Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
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