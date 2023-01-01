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Длинный день
Длинный день, 1961: актеры и роли
Summer's day
Длинный день
1961 / СССР
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6.5
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Длинный день, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рафаил Гольдин
В ролях
Афанасий Кочетков
Евгений Лазарев
Валентина Пугачева
Анна Обручева
Anna Obrucheva
В прокате
Премьеры
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