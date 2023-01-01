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Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, дети!, 1962: актеры и роли
Здравствуйте, дети!
1962 / СССР
6.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Здравствуйте, дети!, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Эрвин Кнаусмюллер
Михаил Янушкевич
Николай Юдин
Nikolai Yudin
Хайнц Йозеф Браун
В прокате
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