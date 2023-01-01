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Ореховый прутик
Ореховый прутик, 1955: актеры и роли
Ořech větvička
Ореховый прутик
1955 / СССР
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Ореховый прутик, 1955: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Юлия Юльская
Маргарита Корабельникова
Margarita Korabelnikova
Александр Ханов
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
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