Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голубые молнии Голубые молнии
Киноафиша Фильмы Голубые молнии Кадры из фильма «Голубые молнии»
Blue Lightnings Голубые молнии 1978 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Голубые молнии»

Вся информация о фильме
Голубые молнии (1978) - фото 1 Голубые молнии (1978) - фото 2 Голубые молнии (1978) - фото 3
Голубые молнии (1978) - фото 4 Голубые молнии (1978) - фото 5 Голубые молнии (1978) - фото 6 Голубые молнии (1978) - фото 7 Голубые молнии (1978) - фото 8 Голубые молнии (1978) - фото 9 Голубые молнии (1978) - фото 10 Голубые молнии (1978) - фото 11 Голубые молнии (1978) - фото 12 Голубые молнии (1978) - фото 13
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Жесткий, но честный афоризм Фрейда о любви поможет понять, того ли человека вы выбрали
Реального пацана Коляна знают во всем мире: удивитесь, но не из-за сериала и КВН
Эти вещи из «Служебного романа» стали невероятно популярными во всем мире: срочно доставайте их из шкафа
Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите
Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс
Кэт из «Семнадцати мгновений весны» долго прятала приемного сына, а зря: вырос сердцеедом (фото)
Звезда «Розыгрыша» вернула приемного ребенка в детдом: вот каким он вырос
Шурыгина забыла о нижнем белье и засветила лишнее: фото способно вызвать оторопь
Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде
Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери
Копия «мымры» отчаялась стать желанной женщиной, но стилисты сотворили невозможное
Раневская назвала два качества, которые позволяют женщине хорошо устроиться в жизни: сложно не согласиться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше