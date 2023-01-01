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Киноафиша Фильмы Приезжайте на Байкал Приезжайте на Байкал, 1965: актеры и роли
Приезжайте на Байкал 1965 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Приезжайте на Байкал, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вениамин Дорман Venyamin Dorman
В ролях
Станислав Хитров Любовь Стриженова Lyubov Strizhenova Евгений Шутов Evgeniy Shutov Вера Васильева Вера Васильева Vera Vasilyeva
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