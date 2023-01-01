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Непьющий воробей Непьющий воробей
Киноафиша Фильмы Непьющий воробей Непьющий воробей, 1960: актеры и роли
Непьющий воробей 1960 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Непьющий воробей, 1960: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Елена Понсова Тамара Дмитриева Tamara Dmitrieva
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