Однажды Воробей пришел на банкет. Герой не собирался пить спиртные напитки и налил себе в бокал газировки, однако это заметили другие присутствующие и настояли на том, чтобы Воробей выпил чего-нибудь покрепче. Под давлением окружающих Воробьишка напился сверх меры и, шатаясь, явился домой. Своим громким пением герой разбудил всех соседей, а также разбил чей-то скворечник. Тогда Воробышка вызвали на суд общественности. Однако мудрый судья задался вопросом: можно ли винить в случившемся одного только Воробья? Ведь точно так же виноваты те, кто подбил его на пьянство.