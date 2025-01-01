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Киноафиша Фильмы Непьющий воробей

Непьющий воробей

Nepyushchiy vorobey 18+
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О фильме

Однажды Воробей пришел на банкет. Герой не собирался пить спиртные напитки и налил себе в бокал газировки, однако это заметили другие присутствующие и настояли на том, чтобы Воробей выпил чего-нибудь покрепче. Под давлением окружающих Воробьишка напился сверх меры и, шатаясь, явился домой. Своим громким пением герой разбудил всех соседей, а также разбил чей-то скворечник. Тогда Воробышка вызвали на суд общественности. Однако мудрый судья задался вопросом: можно ли винить в случившемся одного только Воробья? Ведь точно так же виноваты те, кто подбил его на пьянство.

  • Основой для сценария мультфильма послужила одноименная басня Сергея Михалкова. 
  • Режиссером сатирического анимационного фильма выступил Леонид Амальрик. Ранее он уже обращался к творчеству Сергея Михалкова – в 1949 году в свет вышел мультфильм «Кукушка и скворец» по одноименной басне. 
  • В 1965 году мультфильм «Непьющий воробей» был отмечен золотой медалью Международного конкурса санитарно-просветительных фильмов, который проходил в болгарском городе Варна. 
  • Георгий Вицин, подаривший свой голос главному герою, также озвучивал персонажей-воробьев в мультфильмах «Высокая горка» (1951), «Золотые колосья» (1958), «Зайчонок и муха» (1977).

Многие из этих мультфильмов вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили немало международных фестивальных призов и наград. В каталоге ivi вы найдете работы Ивана Иванова-Вано, Михаила Цехановского, Юрия Норштейна, Ивана Уфимцева, Эдуарда Назарова и многих других мультипликаторов.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 5 мая 1960
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Nepyushchiy vorobey, A Sober Sparrow, Непьющий воробей
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Елена Понсова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Непьющий воробей

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