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Приказ: огонь не открывать Приказ: огонь не открывать
Киноафиша Фильмы Приказ: огонь не открывать Приказ: огонь не открывать, 1981: актеры и роли
Приказ: огонь не открывать 1981 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Приказ: огонь не открывать, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Валерий Исаков
В ролях
Владлен Бирюков Александр Силин Aleksandr Silin Евгений Герасимов Евгений Герасимов
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