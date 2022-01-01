Колыбельная для брата, 1982

Семиклассник Кирилл Векшин мечтает о настоящей дружбе. Судьба сводит его с ребятами, решившими своими руками построить парусник из старой шлюпки. Присоединившись к их разношерстной команде, Кирилл понимает, что такое истинное товарищество. Первого сентября он приходит в школу другим человеком – более смелым и решительным, и в первый же день судьба проверяет мальчика на прочность. Его обвиняют в краже кошелька у молодой практикантки, однако Кирилл проводит собственное расследование и находит виновника. Это тихий и безответный Чирок, у которого вымогают деньги хулиганы. Векшин не бросает одноклассника в беде…