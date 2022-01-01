Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Колыбельная для брата Колыбельная для брата
Киноафиша Фильмы Колыбельная для брата

Колыбельная для брата, 1982

1982 / СССР
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Семиклассник Кирилл Векшин мечтает о настоящей дружбе. Судьба сводит его с ребятами, решившими своими руками построить парусник из старой шлюпки. Присоединившись к их разношерстной команде, Кирилл понимает, что такое истинное товарищество. Первого сентября он приходит в школу другим человеком – более смелым и решительным, и в первый же день судьба проверяет мальчика на прочность. Его обвиняют в краже кошелька у молодой практикантки, однако Кирилл проводит собственное расследование и находит виновника. Это тихий и безответный Чирок, у которого вымогают деньги хулиганы. Векшин не бросает одноклассника в беде…

  • В основу фильма легла одноименная повесть российского детского писателя Владислава Крапивина. 
  • Роль Кирилла исполнил Егор Грамматиков – сын известного режиссера Владимира Грамматикова. На момент съемок Егору было 15 лет, до этого он уже успел сыграть главную роль в фильме Якова Базеляна «Мой первый друг» (1979). 
  • Фильм был отмечен рядом премий, среди них – приз Всесоюзного смотра молодых кинематографистов в Кишиневе, приз жюри фестиваля-смотра молодых кинематографистов в Москве и другие. 
  • В 2008 году режиссер Виктор Волков экранизировал еще одно произведение Владислава Крапивина – повесть «Трое с площади Карронад».

Учащиеся средних классов обычно бесхитростно дружат между собой, развлекая друг друга и проводя лето во всяческих походах и интересных мероприятиях. Но Кирилл чувствует себя в классе чужим. Особенно это проявилось, когда он стал первым подозреваемым в краже кошелька. Мальчик сам нашел вора, которым оказался Чирок – несчастный паренек, неспособный отстоять себя, а поэтому выполнявший поручения дворовой шпаны. Кирилл решает встать на защиту Чирка и отстоять интересы неожиданно обретенного товарища.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 6 июня 1982
Премьера в мире 6 июня 1982
Возраст 6+
Режиссер
Виктор Волков
В ролях
Егор Грамматиков
Елена Москаленко
Владимир Зотов
Валерий Федорищев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колыбельная для брата 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Колыбельная для брата смотреть онлайн

Колыбельная для брата
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши