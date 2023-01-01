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Капабланка Капабланка
Киноафиша Фильмы Капабланка Капабланка, 1986: актеры и роли
Capablanca Капабланка 1986 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Капабланка, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мануэль Эррера Manu Herrera
В ролях
Сесар Эвора César Évora Галина Беляева Галина Беляева Эслинда Нуньес Eslinda Nuñez Адольфо Льяурадо Adolfo Llauradó
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