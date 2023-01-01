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Ашик-Кериб Ашик-Кериб
Киноафиша Фильмы Ашик-Кериб Ашик-Кериб, 1988: актеры и роли
Ashik Kerib Ашик-Кериб 1988 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Ашик-Кериб, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов Sergei Parajanov
В ролях
Юрий Мгоян Yuri Mgoyan Софико Чиаурели Sofiko Chiaureli Рамаз Чхиквадзе Додо Абашидзе
Поехавшая
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