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Расскажите сказку, доктор Расскажите сказку, доктор
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Расскажите сказку, доктор, 1988

1988 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов
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Советский кукольный мультфильм 1988 года, состоящий из трех частей, включает две сюжетные линии. Одна из них основана на повести польского писателя, врача и педагога Януша Корчака “Король Матиуш Первый” и рассказывает о судьбе маленького короля Матиуша I, сбежавшего от властных коррумпированных министров на фронт под вымышленным именем, а после возвращения принявшегося за реформы в своем государстве. Второй сюжет посвящен реальной истории Корчака, который 5 августа 1942 года вместе с двумя сотнями детей из “Дома сирот” был отправлен в концлагерь в Треблинку и через несколько дней погиб в газовой камере. 

  • На месте смерти Януша Корчака в Треблинке установлен большой камень с короткой надписью “Януш Корчак и дети”.
  • У повести “Король Матиуш Первый” (1923) есть продолжение – “Король Матиуш на необитаемом острове”.
  • Есть версия, что прототипом Матиуша Первого послужил последний польский король Станислав II (1732-1798), который также был сторонником реформ.
  • Режиссер-мультипликатор Аида Зябликова также известна анимационной экранизацией сказки Татьяны Александровой “Домовенок Кузя”.
  • Повесть Корчака для сценария адаптировал российский драматург и сценарист Виктор Славкин.          

Мультипликационный фильм по мотивам повести Яноша Корчака 'Король Матиуш Первый', рассказывающий историю короля, которого опекали и постоянно одергивали придворные, именем которого пользовались в своих корыстных целях министры и который в итоге сбежал из дворца на войну и воевал простым солдатом...

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 38 минут
Год выпуска 1988
Возраст 18+
Режиссер
Аида Зябликова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените 10 голосов
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