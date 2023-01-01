Расскажите сказку, доктор, 1988

Советский кукольный мультфильм 1988 года, состоящий из трех частей, включает две сюжетные линии. Одна из них основана на повести польского писателя, врача и педагога Януша Корчака “Король Матиуш Первый” и рассказывает о судьбе маленького короля Матиуша I, сбежавшего от властных коррумпированных министров на фронт под вымышленным именем, а после возвращения принявшегося за реформы в своем государстве. Второй сюжет посвящен реальной истории Корчака, который 5 августа 1942 года вместе с двумя сотнями детей из “Дома сирот” был отправлен в концлагерь в Треблинку и через несколько дней погиб в газовой камере.