Акаиро
Акаиро

, 1980
Akairo
СССР / детский, семейный / 18+
О фильме

Вот уже год, как никто не может помочь тяжелобольному мальчику, которого терзают страшные видения. Отец мальчика, очень богатый и знатный человек, приглашал знаменитых врачей, колдунов и знахарей, но никто не мог вылечить его единственного сына. Старый мудрый Ханасака сделал для больного мальчика собачку из красной бумаги. Красный – цвет здоровья и силы, поэтому мальчик назвал собачку Акаиро. Отец мальчика увидел, что старик дал мальчику не лекарство, а только бумажные игрушки. Отец разгневался и приказал догнать Ханасаку и без сожаления казнить... Смотрите красивый кукольный мультфильм о волшебной силе оригами, снятый по мотивам японских сказок.

В ролях

Ольга Гобзева
Георгий Бурков
Режиссер Аида Зябликова
Сценарист Ирина Баранова
Композитор Михаил Меерович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1980
Производство Ekran
Другие названия
Akairo, Акаиро

7.1 IMDb

Фильмы похожие на Акаиро

Муми-тролль
Муми-тролль детский
1978, СССР
7.0
Приключения Домовенка
Приключения Домовенка детский
1986, СССР
7.0
Расскажите сказку, доктор
Расскажите сказку, доктор детский, анимация
1988, СССР
5.0
Новоселье у Братца Кролика
Новоселье у Братца Кролика детский
1986, СССР
7.0
Осторожно — Василек!
Осторожно — Василек! семейный
1985, СССР
6.0
Капитан Соври-голова
Капитан Соври-голова детский
1979, СССР
6.0
Три медведя
Три медведя анимация, семейный, мюзикл
1984, СССР
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
